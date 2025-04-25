Beylikdüzü'nde Deprem Panik Yarattı

İstanbul'da meydana gelen deprem anında Beylikdüzü'nde bir fabrika işçisi panikleyerek camdan atladı. İşçinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Beylikdüzü'ndeki bir fabrikada çalışan işçi de deprem esnasında korkuya kapıldı. Panikleyen işçi camı açarak 1'inci kattan atladı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL