Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgayı, yorum yaparak izlediler

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İstanbul Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında yaşanan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavga anları ise kameraya yansırken kavgayı serinkanlılıkla yorum yaparak izleyen kişilere tepki yağdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü, gece saatlerinde Beylikdüzü Marina'da yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başlayan iki grup, kısa sürede birbirlerine tekme tokat saldırdı. Dakikalarca süren olayda bir şahıs silahla havaya ateş ederken, bir kişinin de bıçakla yaralandığı öğrenildi. O anları kayda alan bir kişinin telefon kamerasına yansıyan görüntülerde kavgayı izleyen kişilerin çeşitli yorumlar yaptığı anlar yer aldı.