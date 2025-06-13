Beylikdüzü\'nde Kadın Takibi Koca ile Sonuçlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre bir kadını takip eden şahıs kadının eşi tarafından dakikalarca dövüldü.

TAKİP EDİLEN KADIN KOCASINI ARADI

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yürüyen bir kadın bir şahıs tarafından takip edildiğini düşünerek kocasını aradı. Olay yerine gelen kocası, şüpheli şahısla tartışmaya başladı.

DAKİKALARCA DÖVDÜ

Sinirlerine hakim olamayan koca şüpheli şahsı, "Sen kimi takip ediyorsun" diyerek dakikalarca dövdü. Dayak yiyen adam kanlar içinde kalırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, olay yerine gelen kocanın, karısını takip ettiği iddia edilen şahsı dakikalarca dövdüğü anlar yer aldı.