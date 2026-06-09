Beylikdüzü'nde Kaza: Otomobil Refüjden Uçtu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kaza: Otomobil Refüjden Uçtu

Beylikdüzü\'nde Kaza: Otomobil Refüjden Uçtu
09.06.2026 12:52
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Beylikdüzü'nde hızla giden sürücü kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı, refüjden karşı yola uçtu.

Beylikdüzü'nde yokuş aşağı süratle gittiği iddia edilen sürücü kırmızı ışıktaki iki otomobile çarparak refüjden karşı yola uçtu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yokuş aşağıya süratle gelen sürücü önce kırmızı ışıkta duran iki otomobile çarptı ardından yolun karşı yola dalarak kaldırımda duran internet panosuna çarptı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yokuş aşağıya süratle geldiği ve kırmızı ışıkta duran araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına uçtuğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yaşanan kazada 3 otomobil maddi hasar gördü.

"Bir ses geldi, kıyamet oldu sandım"

Yaşanan o anları anlatan Uğur Şirin, "Ben işletme sahibiyim burada. Bir ses geldi ben kıyamet oldu sandım. Böyle devasa bir ses ilk defa duydum. Dışarıya bir çıktım, araba buradan geldi fırladı. İnternet panosuna çarptı. O olmasa zaten bu tarafa doğru devrilecekti. Diğer arabalara baktık bir tanesi kullanılamaz hale gelmişti. Buradan çok süratli geliyor. Yukarıdan refüjden zıplayarak buraya doğru geliyor. Bir EDS olsa daha etkili olur. Burada ters yönden de geliyorlar. Bu ilk değil defalarca oldu. Buraya ışık yaptılar ama daha etkili bir unsur EDS. En garanti iş bu. Çok süratli geliyormuş. Ben kameralardan baktım. bayağı yukarıdan geliyor. Kontrolünü kaybederek refüjden arabaya çarpıyor zıplayarak bu tarafa geldi. Allah'tan yaralı yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Kaza: Otomobil Refüjden Uçtu - Son Dakika

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