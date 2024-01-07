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Beylikdüzü'nde Kız Arkadaşına Bakıldığı İddiasıyla Kavga Çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kız Arkadaşına Bakıldığı İddiasıyla Kavga Çıktı

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezi önünde kız arkadaşına bakıldığını iddia eden bir şahıs ile diğer iki kişi arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü\'nde Kız Arkadaşına Bakıldığı İddiasıyla Kavga Çıktı
07.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Beylikdüzü'nde kız arkadaşına bakıldığını iddia eden şahıs ile iki kişi arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz cuma gece saatlerinde Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezi önünde üç erkek şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri hakaretler sonrası yumruk ve tekmelerle kavga eden kişileri, olayı gören çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Tarafların dağılması ile olay son bulurken, kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde şahısların tartıştıktan sonra birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kız Arkadaşına Bakıldığı İddiasıyla Kavga Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Kız Arkadaşına Bakıldığı İddiasıyla Kavga Çıktı - Son Dakika
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