Beylikdüzü'nde Otobüs Kazası

Beylikdüzü'nde seyir halindeyken freni boşalan İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki bir tıra ve otomobile çarptı. Kazanın ardından yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 144. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle aniden freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, hızla savrularak yol kenarında park halinde bulunan bir tıra ve otomobile çarparak durabildi.

Çarpmanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada İETT otobüsünün şoförü yaralandı. Yaralanan şoför sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL