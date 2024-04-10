Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpek adama saldırdı: Dehşet anları kameraya yansıdı
Adamın bacağına 28 dikiş atılırken, köpeğin sahibi gözaltına alındı, köpek ise belediye ekiplerine teslim edildi
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen adama pitbull cinsi köpek saldırdı. Hastaneye kaldırılan adamın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenilirken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Olay 07 Nisan saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Hafta sonu ailesiyle gezmeye giden Cem Mert Ö., bir şeyler almak için büfeye doğru yöneldi. Bu sırada Cem Mert Ö.'ye pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Köpek, adamın bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenildi. Saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edildi. Büfe sahibi yakalanırken, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan büfe sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Dehşet anları kameraya yansıdı
Görüntülerde büfeye doğru gelen Cem Mert Ö.'ye köpeğin saldırdığı bir süre sonra da bıraktığı görüldü.
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