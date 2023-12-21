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Beylikdüzü'nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde yaşanan silahlı komşu kavgasında güvercin besleme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Beylikdüzü\'nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı
21.12.2023 - 23:53,
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Beylikdüzü'nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı

Güvercin besleme yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde komşular arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvercin besleme nedeniyle yaşandığı öğrenen tartışmada Metin K.'nın karşı tarafın evini silahla bastığı öğrenildi. Saldırıdan bir gece önce ise karşı grubun bina girişinde bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz Salı günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan silahlı kavgaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı binaya yeni taşınan Metin K.'nın çatı katında güvercin beslediği ve karşı apartmanda bulunan ailenin bundan rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında Metin K., tartıştıkları ailenin evine silahla giderek tehdit ettiği iddia edildi. Daha sonrasında komşuları Metin K.'nın evini öğrenmek için binaya girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirildiği güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

Komşular arasında yaşanan ve 1 kişinin bacağından yaralandığı kavgayla ilgili olarak ise polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Başlatılan çalışmalar neticesinde olay günü kavgaya karışan A.G., A.A., A.A, İ.A., K.A. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve Metin K. hastaneye kaldırılmıştı. Karakolda işlemleri tamamlanan şahıslardan 4'nün tutuklandığı öğrenilirken, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İki grup arasında yaşanan silahlı kavga anlarını anlatan apartman sakini Şaziye Geçici ise, "Ben o sırada evdeydim, sesleri duyunca cama çıktım. Beni görünce bana silah doğrulttular. Bende 'Ne yapıyorsun' sen dedim. Daha sonrasında bana 'Bu yukarıdaki insanlarla aynı apartmanda oturulur mu' diyerek tepki gösterdi. Ben yukarıda birinin oturduğunu dahi bilmiyordum, meğerse 1 hafta önce kiraya verilmiş. Yeni taşınanlar da güvercin besliyorlarmış, olayın ondan çıktığı ve üst kattakinin karşı tarafın silahla evini bastığı söylenildi. Karşı taraf ise 2-3 gündür etrafı gözetliyormuş, hatta dün güvenlik kamerasının yönünü değiştirmiş. Geçen günde gelerek binada çatışmışlar. Zaten vurulan çocuk apartman girişinde vurulmuş, hatta birinci katta bir daireye sığınmış" diyerek yaşanan olayı anlattı.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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