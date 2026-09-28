Beylikdüzü'nde sitedeki park kavgasına silah karıştı, karışanlar gözaltına alındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde sitedeki park kavgasına silah karıştı, karışanlar gözaltına alındı

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Beylikdüzü\'nde sitedeki park kavgasına silah karıştı, karışanlar gözaltına alındı
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Beylikdüzü'ndeki bir sitede park yeri anlaşmazlığı büyüyerek kavgaya dönüştü, taraflardan birinin babası elinde silahla olaya dahil oldu. Olaya karışan şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir sitede park yeri nedeniyle silahlı kavga çıktı. Tarafları çevredekiler ayırmaya çalışırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan bir sitede 27.09.2026 tarihi saat 16.30 sıralarında otoparka aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında kavga çıktı. M.E.A.'nın babası S.T. elinde silahla olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkması üzerine M.E.A.'nın babası S.T.'nin olay yerine geldiği anlaşıldı. S.T.'nin belinde bulunan silahı göstermesi üzerine Y.Ö.'nün tarafları ayırmaya çalıştığı ve silahı kendi üzerine aldığı anlaşıldı. Olaya karıştığı belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alına alındı.

Kaynak: İHA
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