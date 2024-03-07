Beylikdüzü'nde trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek camını kırdılar
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde trafik magandaları E-5 Karayolunda tartıştıkları sürücüyü önce sıkıştırdı, ardından araçtan inerek camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 HPD 034 plakalı otomobil sürücüsü ve araç içinde bulunan diğer iki kişi, trafikteki başka bir sürücü ile tartışmaya başladı. Seyir halindeki aracın önüne kırarak durdurmaya çalışan şahıslar, bir süre boyunca otomobili sıkıştırmaya başladı. Trafiğin yoğunlaşmasını fırsat bilen magandalardan biri, yolun ortasında araçtan inerek tartıştıkları sürücünün camını kırdı. Camı kırılan araç şoförü, otomobili ile uzaklaşırken şahıs, geldiği araca geri bindi. Olay sonrası magandalar araçları ile olay yerinden ayrılırken o anları kaydeden trafikteki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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