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Beylikdüzü'nde trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek camını kırdılar

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde trafik magandaları E-5 Karayolunda tartıştıkları sürücüyü önce sıkıştırdı, ardından araçtan inerek camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 HPD 034 plakalı otomobil sürücüsü ve araç içinde bulunan diğer iki kişi, trafikteki başka bir sürücü ile tartışmaya başladı. Seyir halindeki aracın önüne kırarak durdurmaya çalışan şahıslar, bir süre boyunca otomobili sıkıştırmaya başladı. Trafiğin yoğunlaşmasını fırsat bilen magandalardan biri, yolun ortasında araçtan inerek tartıştıkları sürücünün camını kırdı. Camı kırılan araç şoförü, otomobili ile uzaklaşırken şahıs, geldiği araca geri bindi. Olay sonrası magandalar araçları ile olay yerinden ayrılırken o anları kaydeden trafikteki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.