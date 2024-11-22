Beylikdüzü'nde Yol Verme Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Yol Verme Kavgası

Beylikdüzü\'nde Yol Verme Kavgası

Yol verme yüzünden çıkan kavgada taksici polisle tartıştı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

22.11.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüler arasında yaşanan yol verme tartışmasında bir kişi darp edildi. Kavgayı ayırmak için araya giren taksici, 'Polis çağırın' diyerek yardım isteyen sürücüye ve ardından polise hakaret etti. O anlar saniye saniye görüntülenirken, gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme kavgası sırasında 34 TGR 79 plakalı taksi sürücüsü Semih T., denk geldiği iki sürücünün yol verme tartışmasını ayırmak için olaya dahil oldu. Bu esnada tarafların 'polis çağırın' dediğini duyan Semih T., ' Polisinizi de sizi de…' diyerek etrafa küfür ve tehditler savurdu. Olay sonrasında vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerinin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre sonra yakalanan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından "kasten yaralama, hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Şahsın, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan tartışmada Semih T. isimli şahsın polise küfür ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Beylikdüzü, istanbul, Politika, 3-sayfa, Ulaşım, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Yol Verme Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:19 Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
16:49 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor
16:47 Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı
16:47 Havalimanlarında yeni dönem başlıyor Havalimanlarında yeni dönem başlıyor
16:46 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 13:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Yol Verme Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.