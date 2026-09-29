Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçundan iddianame

Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu olarak görev yapan Erman Yıldırım'ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral, belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan hakkında 'kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

Olay, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi'nde bulunan bir kafede 16 Temmuz 2026 günü saat akşam saatlerinde meydana gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, işten çıkarılan Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu Erman Yıldırım'ın beyanına göre, Yıldırım'ı belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş telefonla arayarak nerede olduğunu sordu. Karakuş'un daha sonra Yıldırım'ın bulunduğu yere gelerek kendisini cadde üzerindeki kafeye götürdüğü ifade edildi. İddianamede, Yıldırım'ın işletmede Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan ile birlikte oturduğu sırada Arslan'ın kendisine yönelik tehdit içerikli sözler söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

"Senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım"

İddianamede Yıldırım'ın beyanına göre Özcan Arslan, kendisine yönelik, "Barış Boyun'un adamları 6 ay önce Ağaçlar Altı'nda seni vuracaktı. İki saat önce de o senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım" şeklinde sözler söyledi. Yıldırım'ın, olay sırasında işletmeden ayrılmak istediğini ancak şüphelilerin kendisini bırakmadığını beyan ettiği belirtildi.

Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü görüntülü arandı

İddianamede, olay sırasında Ferhat Karakuş'un telefonundan Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral'i görüntülü olarak aradığı da aktarıldı. Yıldırım'ın beyanına göre Meral, telefon görüşmesi sırasında kendisine yönelik "Özür dile" şeklinde sözler söylediği yer aldı.