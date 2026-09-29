Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçundan iddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçundan iddianame

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçundan iddianame
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu olarak görev yapan Erman Yıldırım’ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral, belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan hakkında...

Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu olarak görev yapan Erman Yıldırım'ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral, belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan hakkında 'kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

Olay, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi'nde bulunan bir kafede 16 Temmuz 2026 günü saat akşam saatlerinde meydana gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, işten çıkarılan Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu Erman Yıldırım'ın beyanına göre, Yıldırım'ı belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş telefonla arayarak nerede olduğunu sordu. Karakuş'un daha sonra Yıldırım'ın bulunduğu yere gelerek kendisini cadde üzerindeki kafeye götürdüğü ifade edildi. İddianamede, Yıldırım'ın işletmede Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan ile birlikte oturduğu sırada Arslan'ın kendisine yönelik tehdit içerikli sözler söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

"Senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım"

İddianamede Yıldırım'ın beyanına göre Özcan Arslan, kendisine yönelik, "Barış Boyun'un adamları 6 ay önce Ağaçlar Altı'nda seni vuracaktı. İki saat önce de o senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım" şeklinde sözler söyledi. Yıldırım'ın, olay sırasında işletmeden ayrılmak istediğini ancak şüphelilerin kendisini bırakmadığını beyan ettiği belirtildi.

Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü görüntülü arandı

İddianamede, olay sırasında Ferhat Karakuş'un telefonundan Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral'i görüntülü olarak aradığı da aktarıldı. Yıldırım'ın beyanına göre Meral, telefon görüşmesi sırasında kendisine yönelik "Özür dile" şeklinde sözler söylediği yer aldı.

Kaynak: İHA
Beyoğlu Belediyesi3. SayfaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:04:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçundan iddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei