Beyoğlu'da Gayrimenkul Anlaşmazlığı: Senedi Yutan İş İnsanı Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'da Gayrimenkul Anlaşmazlığı: Senedi Yutan İş İnsanı Hakkında Dava Açıldı

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Beyoğlu'nda gayrimenkul konusunda yaşanan anlaşmazlıkta, iş insanı Tugay Üstün senedi yuttu. Avukatı Fatih Arslan şikayetçi oldu ve dava açıldı.

08.08.2024 19:59
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BEYOĞLU'nda gayrimenkul konusunda anlaşmazlık yaşayan Tugay Üstün ve alacaklısının avukatı Fatih Arslan bir fotokopiciye giderek senedin fotokopisini çektirmek istedi. Fotokopi çekiminin ardınan iş yeri çalışanının uzattığı 523 bin liralık senedi alan Üstün, senedi yuttu. Avukat Arslan, Üstün'den şikayetçi oldu. O anlar kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, gayrimenkul konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iş insanının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün sorunu çözmek için bir araya gelerek önce tapuya gittiler. Tapunun ardından iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdiler. Kırtasiye çalışanı senedin fotokopisini çektikten sonra senedi uzattığı anda hamle yapan Tugay Üstün, senedi alarak yuttu. Yaşanan arbede anları kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

Beyoğlu\'da Gayrimenkul Anlaşmazlığı: Senedi Yutan İş İnsanı Hakkında Dava Açıldı
Kaynak: DHA

Fatih Arslan, Beyoğlu, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'da Gayrimenkul Anlaşmazlığı: Senedi Yutan İş İnsanı Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'da Gayrimenkul Anlaşmazlığı: Senedi Yutan İş İnsanı Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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