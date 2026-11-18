Beyoğlu'nda ahşap binadaki yangına çok sayıda ekip sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nda bulunan ahşap bir binada nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve ekiplerin yangına müdahalesi hâlâ sürüyor.
Beyoğlu'nda bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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