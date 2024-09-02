Beyoğlu'nda Belediye Aracının Geçtiği Yol Çöktü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Belediye Aracının Geçtiği Yol Çöktü

Beyoğlu\'nda Belediye Aracının Geçtiği Yol Çöktü

Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği esnada yol çöktü. Sürücü, yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtulurken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi ekipleri çöken alanın etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

02.09.2024 18:33  Güncelleme: 18:40
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Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği esnada yol çöktü. Sürücü, yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtulurken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tomtom Mahallesi Kaymakam Reşat Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye kanal aracının sokaktan geçtiği esnada yol çöktü. Sürücü, o esnada yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu. Beyoğlu Belediyesi ekiplerine yolun çöktüğü haber verildi. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine geldi. Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrilerek güvenlik önlemi alındı. Öte yandan, yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çökme anı güvenlik kamerasında

Beyoğlu Belediye'sinin aracının geçtiği esnada çöken yol anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri geri gelen belediye aracının o esnada çöken yola düştüğü, sürücünün ise panikle çıkıp çukura baktığı görülüyor.

"Araç yoldan geçtiği esnada yol çöktü"

Yolun çöktüğü anı gören Yılmaz Birsen, "Olay sabah 09.00-09.30 sıralarında oldu. Belediye aracı yolu yıkamaya gelmişti. Ardından araç yoldan geçtiği esnada yol çöktü. Bundan önce defalarca şikayette bulundum. Yolda delikler ve çöküşler vardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Belediye Aracının Geçtiği Yol Çöktü - Son Dakika

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