Beyoğlu'nda boş binadaki yangın söndürüldü, bir vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda boş binadaki yangın söndürüldü, bir vatandaş dumandan etkilendi

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Beyoğlu\'nda boş binadaki yangın söndürüldü, bir vatandaş dumandan etkilendi
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İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı boş binanın ikinci katında saat 10.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye gelmeden önce yangına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 10.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokakta meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen 3 katlı bir binanın ikinci katında kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye gelmeden önce yangına müdahalede bulunan bir vatandaşın dumandan etkilendiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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