Beyoğlu\'nda boş binadaki yangın söndürüldü, bir vatandaş dumandan etkilendi

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 10.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokakta meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen 3 katlı bir binanın ikinci katında kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye gelmeden önce yangına müdahalede bulunan bir vatandaşın dumandan etkilendiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.