Beyoğlu'nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada - Son Dakika
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Beyoğlu'nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada

Beyoğlu\'nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada

Beyoğlu Şişhane yolunda bir grup tarafından dolandırıldığı iddia edilen genç çift, saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen çift, güçlükle kurtuldu. Olay kameralara yansıdı. Emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

27.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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Beyoğlu'nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada

Şişhane yolunda bir grubu dolandırdığı iddia edilen genç çift saldırıya uğradı

İSTANBUL - Beyoğlu Şişhane yolunda iddiaya göre, bir grubu dolandırdığı öne sürülen genç çift, karşılaştığı bu kişiler tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen çift güçlükle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Şişhane yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda genç çiftin, bir arkadaş grubunu dolandırdığı öne sürüldü. Aldıkları borcu vermedikleri iddia edilen çift olay günü yolda yürüdüğü esnada dolandırdıkları grup ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, çifte tekme ve yumruklarla saldırdı. Çiftin kendini savunmak için karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga kameralara yansıdı. Bir başkalarının araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olayla ilgili emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Şişhane, Beyoğlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada - Son Dakika
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