Beyoğlu'nda Dronlu Narkotik Denetimi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Dronlu Narkotik Denetimi

Beyoğlu\'nda Dronlu Narkotik Denetimi
09.06.2026 23:05
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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Beyoğlu'nda dron destekli narkotik denetimi yapıldığını açıkladı.

İstanbul Beyoğlu'nda, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı dron destekli narkotik denetimi gerçekleştirildi. Yıldız, "İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Beyoğlu Dolapdere'de suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile drone destekli narkotik uygulaması yapıldı. Denetime, narkotik, Beyoğlu İlçe Emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak, narkotik köpekle arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı, çocuklara ise hediyeler verdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, "Bu sabah Beyoğlu merkezli İstanbulumuzun da genelinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizin desteğiyle narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşamda huzur uygulamasında arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Narkotik, İstanbul, Beyoğlu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Dronlu Narkotik Denetimi - Son Dakika

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