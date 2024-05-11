Beyoğlu'nda Galata Kulesi Altında Müzikle 'Erik Dalı' Oynayan Gruba Polisten Cezalar

3.Sayfa

Beyoğlu'nda, Galata Kulesi altında araçlarıyla hastane yolunu keserek son ses müzikle 'erik dalı' oynayan gruba polisten ceza yağdı. 5 araç sürücüsü ve yolcularına toplam, 13 bin 926 lira ceza yazıldı.

Önceki gün Beyoğlu'nda Galata Kulesi altında hastaneye giden yolu araçlarıyla kapatarak son ses 'erik dalı' oyun havası eşliğinde çevreyi rahatsız eden grup, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Ekipler görüntüler üzerine, 34 SJ 3951 plakalı araç sürücüsü S.E., 34 EJP 475 plakalı araç sürücüsü Ş.G., 41 AJL 109 plakalı araç sürücüsü İ.Y., 44 EE 916 plakalı araç sürücüsü Ö.F.A., 34 EEB 565 plakalı araç sürücüsü Ö.F.B.'yi ve araçların camlarından sarkan Ö.E ve M.A.B. isimli şahısları tespit eti.

Ayrı ayrı cezalar kesildi

Suça karışan tüm isimlere polis tarafından ayrı ayrı cezalar kesilip haklarına adli işlem başlatıldı. Araç sürücülerine cam filmi, yasak yerde duraklama, yüksek sesli müzik dinleme ve saygısızca araç kullanmak, araçta ışık donanımından teknik teknik şartlara uymamak suçlarından, araçlarda sarkan yolculara ise emniyet kemeri kullanmadıkları için 690'ar lira para cezası yazıldı. Polis ekipleri tespit edilen 5 araç sürücüsüne ve yolcularına toplamda 13 bin 926 lira ceza kesildi. - İSTANBUL