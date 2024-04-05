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Beyoğlu'ndaki yangın sonrası alevlerden etkilenen binalar mühürlendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangından etkilenen binalar çökme tehlikesine karşı tahliye edilerek mühürlendi.

Yangın, Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Hava Hoş Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıkmıştı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler bitişikteki 4 katlı binaya sıçramış ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi kurtarılırken yangın ekipler tarafından söndürüldü. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından zarar gören evlerini toparlamaya çalışan mahalle sakinleri değerli eşyalarını alarak evlerini tahliye etti. Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binalarda çökme tehlikesine yönelik tedbiren güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından incelenen binalar mühürlenirken hazırlanan raporun ardından oturuma uygun olup olmadığına karar verilecek.