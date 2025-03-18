Beyşehir\'de İki Yangın Korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki farklı mahallede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı.

Beyşehir'de ilk yangın olayı akşam saatlerinde Kurucuova Mahallesi'nde yaşandı. Eğitimin yapılmadığı Kurucuova İlkokulu hizmet binasının bahçesinde bulunan ahşaptan yapı olan odunluk müştemilatı henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın sonucu yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Beyşehir'e bağlı Sadıkhacı Mahallesinde de henüz bilinmeyen bir sebeple saman balyaları alevlere teslim oldu. Balya yangınının ihbar edilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri ve iş makineleri yönlendirildi. Yangın uzun uğraşların ardından daha da büyüyüp çevreye sıçramadan söndürüldü. Çok sayıda saman balyasının yangından zarar gördüğü öğrenildi. - KONYA