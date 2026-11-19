Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde trafik kazası, düşme ve yaralanma vakalarına daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla özel travma alanı oluşturuldu.

Beyşehir Devlet Hastanesi, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulabilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Hastanenin acil servisinde oluşturulan özel travma müdahale alanıyla trafik kazası, düşme ve çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvuran hastaların doğrudan ilgili alana alınarak değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven, acil servisteki hasta yoğunluğuna dikkat çekerek son bir yıla ilişkin verileri paylaştı. Acil servise bir yılda toplam 211 bin 354 hasta başvurusunun gerçekleştiğini belirten Güven, bunların 12 bin 456'sını trafik kazası, düşme ve yaralanma vakalarının oluşturduğunu ifade etti. Başhekim Güven, Konya-Antalya kara yolunun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgede artan trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurduklarını belirtti. Travma hastalarına zaman kaybetmeden müdahale edilmesini amaçladıklarını vurgulayan Güven, yeni düzenlemenin acil servisteki işleyişe önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Travma müdahale alanının oluşturulmasının yanı sıra acil servisteki resüsitasyon (yeniden canlandırma), gözlem ve sarı alanların da yeniden düzenlendiğini açıklayan Güven, "Amacımız, hem travma hastalarımıza ivedilikle müdahale etmek hem de diğer hastalarımıza sunduğumuz acil sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmektir" dedi.