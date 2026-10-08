Bilecik Bozüyük\'te bonzai ve metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik Bozüyük'te bonzai ve metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin çalışmasında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında bonzai ile metamfetamin ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalandı; olayla ilgili işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi.
'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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