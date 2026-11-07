Bilecik Bozüyük\'te narkotik ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı, bonzai bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.