Bilecik Bozüyük'te yağma ve kumardan aranan şahıs 12 yıl hapis cezasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te yağma ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından aranan şahıs, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Asayiş Büro Amirliği'nce hakkında 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan aranan M. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahın iki suçtan suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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