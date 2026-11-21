Bilecik'te 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Asayiş Büro Amirliği'nce hakkında 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan aranan M. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahın iki suçtan suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.