Bilecik Koyunköy'de kepçe taktığı traktörün çamurluğuna sıkışan adam öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Koyunköy köyünde bir adam, traktörüne kepçe aparatı taktığı sırada çamurluk kısmına sıkışarak hayatını kaybetti. Cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan adamın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te traktörüne kepçe aparatı taktığı sırada çamurluk kısmına sıkışan adam hayatını kaybetti.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Öztürk isimli şahıs traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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