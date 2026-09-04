Bilecik Osmaneli'nde tırın dorsesinde çıkan lastik yangını söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Osmaneli'nde tırın dorsesinde çıkan lastik yangını söndürüldü

Bilecik Osmaneli\'nde tırın dorsesinde çıkan lastik yangını söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halindeki tırın dorse lastiği alev aldı. Osmaneli Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, araca sıçramadan söndürüldü.

Bilecik'te seyir halinde tırın lastiği tutuşurken, zamanında müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangın, dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik- Sakarya kara yolunda seyir halindeki Serdar T. idaresindeki 16 MCA 26 plakalı tırın dorse kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangına Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevler araca sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemeler alevlerin lastikten kaynaklı olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinede geniş çaplı önlem aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Osmaneli, 3. Sayfa, İtfaiye, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Osmaneli'nde tırın dorsesinde çıkan lastik yangını söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:20:48. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Osmaneli'nde tırın dorsesinde çıkan lastik yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement