Bilecik Osmaneli\'nde tırın dorsesinde çıkan lastik yangını söndürüldü

Bilecik'te seyir halinde tırın lastiği tutuşurken, zamanında müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangın, dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik- Sakarya kara yolunda seyir halindeki Serdar T. idaresindeki 16 MCA 26 plakalı tırın dorse kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangına Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevler araca sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemeler alevlerin lastikten kaynaklı olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinede geniş çaplı önlem aldı.