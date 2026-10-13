Bilecik Pazaryeri\'de jandarma, şüphelinin tarlasında ekili kenevir ele geçirdi

Bilecik Pazaryeri'de jandarma, şüphelinin tarlasında ekili kenevir ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri'de şüpheli bir kişinin tarlasında arama yaptı. Ekili halde kök kenevir bitkisi ele geçirildi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tarlada ekili halde kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli A.G.'nin tarlasında adli arama yapıldı. Aramada, ekili halde bir miktar kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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