Bilecik'te 12 farklı işyerinde toplam 38 vatandaş dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 farklı işyeri ziyaret edildi. Toplam 38 vatandaş 'Dolandırıcılık, İletişim Yolu ile Dolandırıcılık, TDP Hizmetleri ve Genel Güvenlik' konularında bilgilendirildi. Ekipler aynı zamanda vatandaşlara broşür dağıtarak şüpheli durum karşısında ihbarda bulunmaları gerektiğinin altını çizdi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te 12 İşyerinde Vatandaşlar Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?