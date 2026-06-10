Bilecik\'te 28 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen bir operasyonda 28 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiş.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan ihbarı değerlendirerek bir araca baskın yaptı. Baskında aracın bagaj kısmında 28 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, şahıs hakkında ilgili kanuna muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı. - BİLECİK