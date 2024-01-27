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Bilecik'te 56 Nitelikli Dolandırıcılık Olayına Karışan Şahsın Pişkinliği - Son Dakika
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Bilecik'te 56 Nitelikli Dolandırıcılık Olayına Karışan Şahsın Pişkinliği

Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan İ.Ö. adlı şahıs, adliye çıkarken gazetecilere hesap vereceklerini söyleyerek pişkinlik gösterdi. İ.Ö. ve G.O. isimli şüpheliler, Türkiye genelinde demir, şeker, pizza harcı gibi ürünlerin yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaparak 1.5 milyon Türk lirası civarında vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. İ.Ö. tutuklanırken, G.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik\'te 56 Nitelikli Dolandırıcılık Olayına Karışan Şahsın Pişkinliği
27.01.2024 - 14:54,
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Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliye çıkarken pişkinliği pes dedirtti. 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapan İ.Ö., adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğünce 'Nitelikli Dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen 'Kara Kovan' isimli operasyon çerçevesinde İ.Ö. Bursa'da, G.O İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınarak Bilecik'e getirildi.

Şüpheli şahısların, Türkiye genelinde demir, şeker, pizza harcı gibi ürünleri yüksek kazanç sağlama vaadi ile satıyor gibi görünerek yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş hatlar ile vatandaşı arayarak güven telkin edip ücretini 3'üncü şahısların hesabına göndertmek sureti ile dolandırdıkları belirtildi.

Şahısların ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları ve bu olaylarda vatandaşlardan toplamda 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırdıkları tespit edildi.

Adliye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

1'i bayan iki şüpheliden İ. Ö. isimli şahıs adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi. Şahıslardan İ. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, G.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 56 Nitelikli Dolandırıcılık Olayına Karışan Şahsın Pişkinliği - Son Dakika


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