Bilecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 'Avcı' uygulaması sorgusu yapılan H.Ü. isimli şahsın 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınarak, Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK