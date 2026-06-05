Bilecik'te Çalıntı Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Çalıntı Araç Ele Geçirildi

Bilecik\'te Çalıntı Araç Ele Geçirildi
05.06.2026 09:44
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Bilecik'te devriye gezen ekipler, çalıntı otomobili tespit ederek işlem başlattı.

Bilecik'te çalıntı otomobil devriye ekiplerinden kaçamadı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Bayırköy beldesi Gazi Mahallesi mevkiinde devriye görevi yürüten ekipler, durumundan şüphelendikleri 81 KF 075 plakalı otomobili kontrol etti. Yapılan sorgulamada aracın, Düzce'de çalındığı ve hakkında 'trafikten men' kaydı bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından araçla ilgili gerekli işlemler başlatıldı. Alınan talimatlar doğrultusunda olay yeri inceleme timlerinin çalışmasının ardından otomobilin yediemin otoparkına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Çalıntı Araç Ele Geçirildi - Son Dakika

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