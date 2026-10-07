Bilecik\'te devrilen aracın sürücüsü 1,80 promil alkollü çıktı, ehliyeti 6 ay alındı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan alkollü sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarken, ehliyeti 6 ay el konuldu.

Kaza; Bilecik'in İnhisar ilçesine Akköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre karayolunda seyir halindeki plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü O.Y. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak, devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralanırken, şahsın 1,80 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulup idari para cezası uygulandı.