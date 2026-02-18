Bilecik'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
Bilecik'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bilecik\'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
18.02.2026 09:53
Jandarma 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark'ta 'Halkın Bilgilendirilmesi Faaliyeti' gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında yaklaşık 400 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, kimlik ve banka bilgilerinin korunması ile şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulmasının önemi anlatıldı.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

