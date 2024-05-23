Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı

Bilecik\'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı

Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan dron denetimlerinde, Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan toplamda 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler, trafik denetim ekipleri tarafından can güvenliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.

23.05.2024 10:39
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Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme ekiplerince dron denetimlerinde 12 adet araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik denetim ekiplerince sürücüler can güvenliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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