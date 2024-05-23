Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme ekiplerince dron denetimlerinde 12 adet araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik denetim ekiplerince sürücüler can güvenliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. - BİLECİK
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