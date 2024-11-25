Bilecik\'te Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Bilecik'te yakalanan 2 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri tarafından 21 ekip ve 115 personelin katılımıyla Bilecik geneli 16 uygulama noktasında 'Huzur Uygulaması' yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada 238 araç kontrol edilirken, 20'si yabancı uyruklu olmak üzere bin 46 kişinin bilgileri sorgulandı. Yapılan sorgulamada 2 düzensiz yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, haklarında 45 bin 668 lira para cezası uygulandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. - BİLECİK