Bilecik\'te Elektrikli Bisiklet Yayaya Çarptı

Bilecik'te kaldırımda yürüyen yaya elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; kent merkezi Tepebaşı istikametinden Eski Belediye Kavşağı'na kaldırımdan yürür bir şekilde ilerleyen Ayşe K. arkasından gelen elektrikli bisiklet çarpı. Çarpmanın etkisiyle yaya Ayşe K. yaralanırken, elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı yaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsü yakalamak için inceleme başlattı. - BİLECİK
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