Bilecik\'te jandarma, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulu\'nda öğrencileri bilgilendirdi

Bilecik'te jandarma ekipleri öğrencilere okulda bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulunda güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler, güvenlik tedbirleri ve bu risklere karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel risklere karşı bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.