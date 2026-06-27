Bilecik\'te Kaçak Makaron Operasyonu

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK