Bilecik'te Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı
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Bilecik'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı, motosiklet otomobile çarparak durdu. Polis soruşturma başlattı.

Bilecik'te motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, savrulan motosiklet otomobile çarparak durabildi.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kent merkezine seyir halindeki E.K. idaresindeki 26 BH 088 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yaya S.K'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya yaralanırken, savrulan motosiklet 11 ADD 076 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaralı yaya olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Bilecik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: Yaya Yaralı - Son Dakika

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