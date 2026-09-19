Bilecik'te narkotik ekipleri araç ve 3 şüpheli aramasında bonzai buldu - Son Dakika
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Bilecik'te narkotik ekipleri araç ve 3 şüpheli aramasında bonzai buldu

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Bilecik\'te narkotik ekipleri araç ve 3 şüpheli aramasında bonzai buldu
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Bilecik'te narkotik ekiplerinin bir araç ve 3 şüpheli üzerinde yaptığı aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 3 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te polis ekiplerince bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikNarkotikBilecikGüncelSon Dakika

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