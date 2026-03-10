Bilecik\'te kontrolden çıkan araç refüje çarptı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparken, kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 46 KV 618 plakalı hafif ticari araç sürücüsü M.A., TOKİ kavşağını geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarptı. Ardından ters istikamete doğru dönerek durabilen aracın sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yönlendirilirken, araç çekici yardımı ile kaldırıldı. - BİLECİK