Bilecik\'te Trafik Kazası: Yaralı Yok

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bilecik Pelitözü Gölpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih K. idaresindeki 11 AAY 216 plakalı otomobil ile Gizem Ç. yönetimindeki 71 ADR 350 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayın ardından taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması üzerine Fatih K. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek şikayetçi oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK