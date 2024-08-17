Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonunda 1,93 Gram Madde Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,93 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelinin üzerinde gerçekleşen aramada; 1,93 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
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