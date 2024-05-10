Bozüyük'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Bozüyük\'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

10.05.2024 11:04
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 8 yıl 9 ay Hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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