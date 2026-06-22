Bilecik'te Yıldırım Yangını - Son Dakika
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Bilecik'te Yıldırım Yangını

Bilecik\'te Yıldırım Yangını
22.06.2026 09:46
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Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli Köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, ormanlık alanda ağaç diplerinde bulunan kuru otların yıldırım düşmesi sonucu tutuşarak yangına neden olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, orman işletme ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Yıldırım Yangını - Son Dakika

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