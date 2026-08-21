Bilecik\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Eskişehir-Bozüyük kara yolu Bozüyük istikameti Dübekli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 16 BTY 536 plakalı cip ile 42 DOA 39, 43 KP 490 ve BA021GT plakalı tırların karıştığı zincirleme trafik kazasında, BA021GT plakalı tır sürücüsü Gürcistan uyruklu Guram P. ile 42 DOA 39 plakalı tır sürücüsü Şahin S. yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.