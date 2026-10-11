Bilişim yoluyla hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü Şanlıurfa\'da yakalandı

Bilişim yoluyla hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü Şanlıurfa'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Haliliye'de bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün karakoldaki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.B.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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