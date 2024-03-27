Bingöl\'de 18,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18,5 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 26 Mart 2024 günü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Genç ilçesi kırsalında 18,5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL